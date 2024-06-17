Хамовнический суд Москвы удовлетворил ходатайство об избрании меры в виде заключения для командира ВСУ Николая Дзямана. Об этом 17 июня сообщил СК России в Telegram-канале.

Согласно данным следствия, в феврале 2024-го самолёт ВКС патрулировал небо России. Командир Дзяман, осознавая, что борт не предназначен для ведения боёв и не имел вооружения, а выполнял полёт исключительно в воздушном пространстве РФ, отдал приказ на уничтожение. В результате погибли 10 членов экипажа и сам самолёт.

Дзяману заочно предъявлено обвинение по пункту "б" части 3 ст. 205 УК РФ: теракт, повлёкший причинение смерти. Также он объявлен в розыск. Ранее Басманный суд Москвы по делу о наёмничестве заочно арестовал грузинку Русудан Иванеишвили, обвинённую в участии наёмника в вооружённом конфликте.

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