Взрыв на полигоне в Чехии не имеет ничего общего с саботажем или международной обстановкой, заявила глава МО Яна Чернохова. Ранее оборонное ведомство Чехии сообщило, что на полигоне Либава произошёл взрыв боеприпасов неустановленного типа. В результате погиб один солдат и пострадали семеро военных и один гражданский специалист.
"О результатах говорить преждевременно, расследованием занята военная полиция. Судя по первым данным, нет подозрений на саботаж или нечто связанное с международной ситуацией. Это трагическое событие произошло в результате манипуляции со взрывчаткой", — сказала Чернохова в интервью Чешскому ТВ.
Чернохова подчеркнула, что трагедия является результатом несчастного случая, и выразила соболезнования семьям пострадавших. МО продолжает проводить детальное расследование инцидента, чтобы выяснить все обстоятельства и предотвратить подобные случаи в будущем.
Фото: flickr.com/Občanská demokratická strana (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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