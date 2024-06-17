Новые замминистра обороны станут надёжной опорой для Андрея Белоусова и будут содействовать достижению победы в СВО, заявил главред "Национальной обороны" Игорь Коротченко в беседе с РИА Новости.

Президент Путин назначил новых заместителей Белоусова: Леонид Горнин стал первым замом, а Анна Цивилёва и Павел Фрадков заняли должности замминистра.

"Приход Белоусова на пост главы МО требует появления новой команды, которая будет осуществлять полномочия для достижения победы России в СВО", — отметил Коротченко.

Аналитик подчеркнул, что эти назначения добавят динамики и улучшат эффективность работы оборонного ведомства и ВС РФ. Он выделил Анну Цивилёву, известного политика, которая участвовала в реабилитационной поддержке бойцов СВО и их семей.

"Она проявила себя как человек, болеющий сердцем за наших бойцов, её кураторство "соцблока" — правильный кадровый ход," — сказал Коротченко.

Говоря о Фрадкове, Коротченко напомнил, что он занимал пост замуправляющего делами президента.

"Фрадков — опытный управленец, сын экс-премьера Михаила Фрадкова. Он известен грамотным ведением порученных проектов. Уверен, он будет опорой Белоусова," — добавил аналитик.

Также он отметил, что назначение Горнина на пост первого замминистра обороны направлено на выполнение задачи по интеграции гособоронзаказа в экономический механизм страны и обеспечению контроля за бюджетом.

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