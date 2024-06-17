Конференция в Бюргенштоке в Швейцарии не имела ничего общего с попытками установить мир на Украине, заявил дипломат Жорж Мартен изданию Blick. По его словам, мероприятие было ошибочно представлено как мирная конференция, хотя по факту таковой не планировалось.

"О "мирной конференции" не шла речь. В лучшем случае "конференция по мирному предложению Украины". Но и это ложь! Швейцария неразумно дала согласие, и Киев поставил её в неловкое положение. По мнению Зеленского, конференция никогда не была направлена на поиск путей к миру", — заявил Мартен.

Экс-дипломат также выразил недоумение по поводу решения организаторов не приглашать Москву. По его мнению, приглашение БРИКС, которые были представлены министрами МИД, а не главами государств, также не добавило саммиту значимости.

Конференция в Бюргенштоке собрала 91 страну (из них 55 были представлены главами государств) и восемь международных организаций, включая Евросоюз, Совет Европы и ООН. Однако значимые мировые лидеры, такие как Байден, Си Цзиньпин и Луис да Силва, не приехали на саммит. В Кремле мероприятие расценили как абсолютно нелогичный и бесперспективный шаг для урегулирования кризиса.

Фото: flickr.com/Simon Walker / No 10 Downing Street (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)