Премьер Франции Габриэль Атталь сообщил, что партия Макрона "Возрождение" и её союзники решили не выдвигать кандидатов в 60 округах на парламентских выборах, чтобы избежать провала. Это решение связано с опасением, что их кандидаты не смогут победить, что может привести к усилению позиций крайне левых и правых.

"Партия "Возрождение" и её союзники не будут представлены в ряде округов 30 июня и 7 июля. Есть несколько округов, где мы знаем, что наши кандидаты не в лучшем положении. С целью избежать победы крайне левых и правых, мы поддержим другого кандидата", — сказал Атталь в эфире радио RTL.

В частности, коалиция не станет выдвигать кандидатов против Франсуа Олланда, который баллотируется от "Не покорившейся Франции" (LFI), а также в округах, где сильна поддержка правых и левых. На выборах в ЕП "Национальное объединение" опередило коалицию Макрона, набрав 31,36% голосов. Согласно последним соцопросам, за эту партию готовы отдать голоса более трети французов, в то время как президентская коалиция набирает менее 20% голосов.

Фото: flickr.com/Jacques Paquier (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)