В Германии ряд общественных организаций запустили публичную кампанию, призывающую запретить "Альтернативу для Германии" (АдГ). На сайте "Запрет АдГ" говорится, что партия представляет угрозу для населения и обвиняется в распространении расистских идей, подрыве демократии и верховенства закона.

"АдГ представляет угрозу для жизни людей, не вписавшихся в их мировоззрение. Она высмеивает демократию", — заявляют инициаторы кампании.

Они утверждают, что приход партии к власти приведёт к институциональному закреплению атак на демократию и достоинство человека, что будет трудно обратить вспять. Особое беспокойство вызывает рост популярности АдГ в бывшей ГДР. Инициаторы кампании считают, что если партия придёт к власти, это поставит под угрозу верховенство закона.

Поскольку инициировать запрет могут только бундестаг, бундесрат или правительство, участники намерены оказывать давление на эти органы. На выборах в ЕП АдГ набрала 15,9% голосов, обойдя социал-демократов Шольца. Партия выступает за ограничение миграции и мирное урегулирование украинского кризиса, что провоцирует обвинения чиновников в связях с Москвой и Пекином.

В 2023-ем Федеральное ведомство признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии и Тюрингии. Это решение позволяет усилить меры слежки. На федеральном уровне АдГ подозревается в экстремизме. Немецкий институт прав человека опубликовал доклад, в котором условия для запрета АдГ выполнены. В ответ АдГ обвиняет власти ФРГ в травле и подавлении инакомыслия.

Фото: commons.wikimedia.org/Oxfordian Kissuth (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)