Политолог Алексей Анпилогов предупредил, что возможное приведение ЯО НАТО к боевому дежурству станет тревожным сигналом для РФ. Эксперт отметил, что Запад, переходя к ядерным вооружениям, больше не может эффективно угрожать Москве конвенциональными средствами.
"Только незначительная часть носителей ЯО находится на дежурстве. Это стратегические силы. В доктрине России они должны обеспечить ответно-встречный удар. У НАТО, США, Лондона и Парижа целью боеголовок является превентивная атака", — подчеркнул Анпилогов.
Эксперт также указал, что приведение ядерного оружия Альянса в боевую готовность приведёт к расширению арсенала стратегических сил на дежурстве и возможному восстановлению ТЯО в Европе.
"На практике авиабомбы перенесут с мест хранения на базы бортов-носителей. Офицерам выдадут коды для боеголовок. Страны НАТО могут проводить учебные пуски и тренировочные полёты с ТЯО на борту", — добавил он.
Анпилогов отметил, что решение НАТО может быть связано с действиями Кремля, включая учения нестратегических ядерных сил и посещение Кубы ВМФ РФ. Эксперт также подчеркнул, что подобные шаги могут стать поводом для боевого дежурства стратегической авиации России.
"Для России это решение НАТО станет тревожным событием. Во-первых, объём ядерного оружия в боеготовности может быть значительным. Во-вторых, эти боеголовки неотличимы от обычных самолётов на радарах, что усложняет обнаружение", — заключил эксперт.
Напомним, что Йенс Столтенберг объявил о начале консультаций по вопросу приведения ЯО в состояние боевой готовности, однако детали остаются конфиденциальными.
Фото: commons.wikimedia.org/Влада на РСМ (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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