Вооружённые силы РФ активно развивают наступление близ Авдеевки, пишет Telegram-канал "Иди и смотри", ссылаясь на свои источники.
По информации канала, российские бойцы наступают в районе таких населённых пунктов как Калиново и Сокол, где удалось закрепиться определённым частям. Также сообщается о захвате ряда опорных пунктов противника и проведении операций по зачистке территории.
Кроме того, российские части прорвались в центр Новоалександровки, что подтверждает данные о продолжающемся наступлении. Ранее глава Донецкой Республики Денис Пушилин также заявлял об интенсивном наступлении ВС РФ на авдеевском направлении. Он отметил, что солдаты успешно взяли под контроль населённые пункты Нетайлово и Уманское, имеющие стратегическое значение, а также продвигаются в районе Часов Яра. Ситуация на авдеевском участке остаётся напряжённой, с продолжающимся продвижением сил и активными боевыми действиями на местности.
Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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