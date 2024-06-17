Вооружённые силы РФ активно развивают наступление близ Авдеевки, пишет Telegram-канал "Иди и смотри", ссылаясь на свои источники.

По информации канала, российские бойцы наступают в районе таких населённых пунктов как Калиново и Сокол, где удалось закрепиться определённым частям. Также сообщается о захвате ряда опорных пунктов противника и проведении операций по зачистке территории.

Кроме того, российские части прорвались в центр Новоалександровки, что подтверждает данные о продолжающемся наступлении. Ранее глава Донецкой Республики Денис Пушилин также заявлял об интенсивном наступлении ВС РФ на авдеевском направлении. Он отметил, что солдаты успешно взяли под контроль населённые пункты Нетайлово и Уманское, имеющие стратегическое значение, а также продвигаются в районе Часов Яра. Ситуация на авдеевском участке остаётся напряжённой, с продолжающимся продвижением сил и активными боевыми действиями на местности.

Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)