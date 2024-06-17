Курганмашзавод в составе "Высокоточных комплексов" "Ростеха" завершил поставку новой партии БМП-3 в ВС России. Эти транспортные средства оборудованы дополнительной броней и специальными накидками, которые снижают их заметность в тепловом диапазоне, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Согласно заявлению директора комплекса вооружений, боеприпасов и специальной химии "Ростеха" Бекхана Оздоева, Курганмашзавод передал МО очередную партию БМП-3 со штатными комплектами допзащиты. Такая техника весьма востребована в зоне спецоперации. Кроме поставок новых машин, Курганмашзавод существенно опережает график капремонта БМП-3, а также БМД-4М. Выполнение гособоронзаказа — приоритетная задача для компании.

Новые БМП-3 получили противокумулятивные решётки, броневые экраны и накидки из огнестойкой синтетики, которые существенно затрудняют обнаружение техники с помощью тепловизоров и радиолокационных систем.

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