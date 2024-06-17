Курганмашзавод в составе "Высокоточных комплексов" "Ростеха" завершил поставку новой партии БМП-3 в ВС России. Эти транспортные средства оборудованы дополнительной броней и специальными накидками, которые снижают их заметность в тепловом диапазоне, сообщили в пресс-службе госкорпорации.
Согласно заявлению директора комплекса вооружений, боеприпасов и специальной химии "Ростеха" Бекхана Оздоева, Курганмашзавод передал МО очередную партию БМП-3 со штатными комплектами допзащиты. Такая техника весьма востребована в зоне спецоперации. Кроме поставок новых машин, Курганмашзавод существенно опережает график капремонта БМП-3, а также БМД-4М. Выполнение гособоронзаказа — приоритетная задача для компании.
Новые БМП-3 получили противокумулятивные решётки, броневые экраны и накидки из огнестойкой синтетики, которые существенно затрудняют обнаружение техники с помощью тепловизоров и радиолокационных систем.
Фото: commons.wikimedia.org/Nickel nitride (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
Ушаков: Конференция не принесла никакого вклада
Конференция по Украине в Швейцарии не принесла никакого значительного вклада в урегулирование конфликта, как заявил Юрий Ушаков, помощник президента РФ по международным вопросам. Он отметил, что даже представители Запада на мероприятии признали, что решение проблемы Украины невозможно без участия Москвы.
Россия ценит позицию КНДР по СВО
На брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил о том, что Россия высоко оценивает позицию КНДР относительно российской специальной военной операции на Украине.
Обнародована биография великого строителя военных объектов генерала Александра Косована
Pravda.Ru публикует интервью с выдающимися людьми того времени. Одним из героев стал военный строитель генерал в отставке Александр Косован, чье имя до сих пор является символом мужества, преданности и высочайшего мастерства.