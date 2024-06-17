Министр обороны Андрей Белоусов провёл встречу с бывшими замминистра, которые были освобождены от должностей по указу Путина. В ходе встречи в МО России он лично выразил признательность Руслану Цаликову, Павлу Попову, Николаю Панкову и Татьяне Шевцовой за годы ответственной работы и пожелал им успехов.
"Андрей Белоусов провёл встречу с освобожденными от должностей первым замом Цаликовым, заместителями Панковым, Поповым и Шевцовой, в ходе которой поблагодарил их за многолетнюю работу и пожелал успешной дальнейшей деятельности", — отметили в ведомстве.
Ранее в этот же день президент Путин своим указом освободил от должности первого замминистра обороны Цаликова, а также заместителей министра Панкова и Шевцову. Их места заняли Анна Цивилёва, Павел Фрадков и Олег Савельев. Кроме того, с должности замминистра обороны был освобождён и уволен со службы генерал Павел Попов. На его место назначен замминистра финансов Леонид Горнин.
Фото: commons.wikimedia.org/Government.ru (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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