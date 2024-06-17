Российский депутат Алексей Журавлёв заявил, что спецслужбы Киева и ВС Украины изменили риторику относительно Крымского моста после серии провальных попыток нанести ему ущерб. В интервью РИА Новости он подчеркнул, что все попытки уничтожить мост завершились крахом. Журавлёв отметил, что даже малозначительные повреждения дорожного полотна устранялись в кратчайшие сроки.
"Это история про неуловимого Джо, только наоборот — осознав, что навредить Крымскому мосту будет непросто, ВСУ и спецслужбы Украины тут же изменили риторику, рассказывая, что и разрушать его не очень-то и хотелось," — отметил Журавлёв.
Он также подчеркнул, что Украина ограничена в возможностях атаковать Крымский мост, но отметил, что прямое заявление об этом может вызвать недовольство на Западе и повлиять на финансирование.
"Поэтому напускают тумана, мол, не имеет он значения, ни политического, ни военного. Ждём возврата ещё одного тезиса, весьма популярного, пока мост ещё строился, — он, может, и компьютерная графика, не настоящий", — добавил он.
Отметим, что Крымский мост неоднократно назывался российскими властями гражданским объектом.
Фото: commons.wikimedia.org/duma.gov.ru (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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