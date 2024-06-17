Согласно опросу Французского института Ifop, более трети жителей Франции (35%) готовы проголосовать на предстоящих выборах за "Национальное объединение" RN, которое представляет Марин Ле Пен. Президентскую коалицию поддерживают только 19% избирателей.

В сообщении Ifop говорится: "Национальное объединение" занимает лидирующую позицию. Президентское большинство в затруднительном положении".

Опрос показал, что на втором месте коалиция "Национальный фронт", получившая поддержку 26% избирателей. Коалиция Макрона находится только на третьем месте с 19% голосов. Кроме того, 7% респондентов выразили намерение проголосовать за республиканцев, с которыми RN ранее заключила соглашение. Эти партии поделили избирательные округа, в 70 они не будут выставлять кандидатов друг против друга.

На выборах в Европарламент "Национальное объединение" значительно опередило коалицию Макрона, набрав 31,36% голосов. После этого Макрон объявил о роспуске Национального собрания, нижней палаты парламента, и о назначении внеочередных выборов.

До роспуска в нижней палате заседали 577 депутатов. "Национальное объединение" представляли 88 депутатов, левых LFI-Nupes — 75 парламентариев. По итогам выборов 2022 года коалиция Макрона не получила большинства, имея 250 депутатов против 320 у оппозиции.

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