Реальное положение дел заставило Банковую пересмотреть свою позицию относительно переговоров с Кремлём, заявил журналист из Ирландии Чей Боуз в соцсети X. Он прокомментировал заявление Дмитрия Кулебы о намерении пригласить РФ на следующую конференцию, ссылаясь на слова о том, что второй саммит может привести к завершению конфликта.
"Реалии имеют свойство избавлять от заблуждений, — написал Боуз.
В Швейцарии на курорте Бюргеншток близ Люцерна прошла конференция по Украине. В мероприятии приняли участие 90 стран, половина — из Европы, а также восемь организаций. Однако 11 участников — Ереван, Бахрейн, Рио-де-Жанейро, Нью-Дели, Индонезия, Ливия, Мехико, Саудовская Аравия, Африка, Таиланд и Эмираты — не подписали коммюнике. Позже свои подписи отозвали Ирак и Иордания.
Джо Байден, Си Цзиньпин и Луис да Силва не приняли участие в конференции. Швейцария не направляла приглашение РФ, и Москва не планировала участвовать в мероприятии. В Кремле подчёркивали, что попытки найти пути выхода из кризиса без участия России бесперспективны.
Фото: flickr.com/Simon Walker / No 10 Downing Street (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
Ушаков: Конференция не принесла никакого вклада
Конференция по Украине в Швейцарии не принесла никакого значительного вклада в урегулирование конфликта, как заявил Юрий Ушаков, помощник президента РФ по международным вопросам. Он отметил, что даже представители Запада на мероприятии признали, что решение проблемы Украины невозможно без участия Москвы.
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На брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил о том, что Россия высоко оценивает позицию КНДР относительно российской специальной военной операции на Украине.
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