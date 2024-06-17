Реальное положение дел заставило Банковую пересмотреть свою позицию относительно переговоров с Кремлём, заявил журналист из Ирландии Чей Боуз в соцсети X. Он прокомментировал заявление Дмитрия Кулебы о намерении пригласить РФ на следующую конференцию, ссылаясь на слова о том, что второй саммит может привести к завершению конфликта.

"Реалии имеют свойство избавлять от заблуждений, — написал Боуз.

В Швейцарии на курорте Бюргеншток близ Люцерна прошла конференция по Украине. В мероприятии приняли участие 90 стран, половина — из Европы, а также восемь организаций. Однако 11 участников — Ереван, Бахрейн, Рио-де-Жанейро, Нью-Дели, Индонезия, Ливия, Мехико, Саудовская Аравия, Африка, Таиланд и Эмираты — не подписали коммюнике. Позже свои подписи отозвали Ирак и Иордания.

Джо Байден, Си Цзиньпин и Луис да Силва не приняли участие в конференции. Швейцария не направляла приглашение РФ, и Москва не планировала участвовать в мероприятии. В Кремле подчёркивали, что попытки найти пути выхода из кризиса без участия России бесперспективны.

Фото: flickr.com/Simon Walker / No 10 Downing Street (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)