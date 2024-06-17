Демонстрация ЯО блока НАТО не связана с защитой Альянса, считает первый зампред комитета ГД по международным делам Светлана Журова. В беседе с "Лентой.ру" она прокомментировала идею военно-политического блока продемонстрировать боевую готовность.
"Надо реагировать гражданам государств НАТО. Не думаю, что им хочется, чтобы такое демонстрировали. Наверное, им придётся объяснять перед населением. Это не вопрос защиты", — подчеркнула Журова.
Она добавила, что применение атомного оружия приведёт к глобальным проблемам:
"Мы понимаем, что если ЯО будет применено, это глобальная проблема, и от этого никто не спрячется. Мы готовы, но никогда не сделаем этого первыми. Это больше для политиков, чтобы что-то показать людям, но не думаю, что им понравится".
Ранее Йенс Столтенберг в интервью The Telegraph заявил, что участники военного блока обсуждают приведение ядерных боеголовок в боеготовность. По его мнению, это будет "прямой сигнал противникам". Столтенберг также отметил, что всем членам союза следует иметь ядерное вооружение в собственных арсеналах, чтобы мир оставался безопасным. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова Столтенберга, заявив, что это очередное нагнетание напряжённости.
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