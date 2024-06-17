Главный логистический центр ВС Украины на Донбассе может оказаться под ударом войск России, предположил британский эксперт Александр Меркурис. По его словам, российские бойцы постепенно продвигаются в этом направлении.
"Русские продвигаются. Важно отметить, что если они возьмут село Георгиевка, а затем Максимильяновку, то окажутся в нескольких км к востоку от Курахово, главного логистического узла ВСУ на юге Донбасса. Если Максимильяновка падёт, то Курахово окажется в пределах досягаемости артиллеристов России", — отметил эксперт.
Меркурис подчеркнул, что российская армия продолжает продвигаться вперёд на многих направлениях, и сами украинцы признают значительные успехи ВС России под Часов Яром. Ранее МО России сообщило, что военнослужащие "Юга" нанесли поражение трём бригадам ВСУ в ДНР, при этом потери противника составили до 535 солдат.
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