Президент Клуба военачальников России, бывший министр МВД генерал Анатолий Куликов рассказал "Царьграду", как представителям либеральной элиты 1990-х годов удалось избежать ответственности за приватизацию и другие аферы, подорвавшие доверие граждан к власти и поставившие под угрозу государственность России.

Одним из наиболее спорных политических деятелей того времени был Анатолий Чубайс. Он занимал ключевые посты в правительстве и администрации президента России, а позже возглавил "Роснано". После начала СВО Чубайс покинул страну. Сначала его видели в Турции и Британии, а затем он обосновался в Израиле. Несмотря на начавшуюся проверку деятельности "Роснано" на предмет растрат, Чубайсу удалось беспрепятственно уехать. Он не был единственным из политиков 90-х годов, кто смог покинуть Россию, несмотря на подозрения в экономических преступлениях.

Генерал армии Анатолий Куликов объяснил, почему Чубайс и другие перебежчики смогли уехать: "Отвечу одним предложением: по аналогичной причине, по которой выпустили ещё пятерых экс-вице-премьеров, сейчас они тоже за границей".

Куликов указал на так называемый "клан непотопляемых", в который входили первый вице-премьер Егор Гайдар и основатель "Яблока" Григорий Явлинский.

"Это группа либералов-экономистов, заточенных на то, чтобы в корне изменить Россию, провозгласить принцип её экономического существования, основанный на частной собственности", — отметил генерал.

Эксперт намекнул, что этим людям, вероятно, были даны определённые гарантии, что и объясняет, почему Чубайсу дали уйти. У них был "запасной аэродром".

"Они почти все ушли туда. Есть и более ранние примеры, бывший первый замминистра финансов Андрей Вавилов, занимавшийся валютой. Он потом был в Совфеде. Группа либералов-экономистов после распада СССР строила новую Россию. Что построили, мы видим", — подчеркнул генерал.

Куликов также упомянул свой личный опыт работы с Чубайсом Он серьёзно изменил взгляды политические и экономические, несмотря на комсомольское прошлое, когда находился в США. Над Чубайсом серьёзно поработали, считает эксперт.

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