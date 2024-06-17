Саммит в Швейцарии по Украине завершён. Более 10 стран не подписали коммюнике, Иордания и Ирак сняли подписи позже. Интересно, что в итоговый документ не включили вывод российских войск, а на следующий саммит готовы пригласить Россию и якобы завершить конфликт.

С какой целью пытаются вовлечь Москву в диалог, и есть ли в этом приглашении смысл? Разве Украина готова уступить территории и вывести ВСУ? В Кремле заявляли, что РФ не участвовала бы в любом случае, как могут развиваться события в переговорном процессе? Об этом NewsInfo.Ru побеседовал с политологом Маратом Башировым, профессором ВШЭ.

Почему Иордания и Ирак отозвали подписи, не хотят ссориться с Россией?

"Нет, просто растёт национальное самосознание стран. Все видят, что американцы не всесильны, видят основной состав, где помимо участников в составе НАТО, G7, представлены малые страны, такие как Микронезия. Конечно, это не тот состав, который можно воспринимать всерьёз с точки зрения формирования позиции. Самое главное, что произошло — это яркий водораздел между Глобальным Югом и Глобальным Западом. Не Севером, а Западом. Идея изначально была провальной, это всем было понятно. Некоторые страны не подписали документ, но приехали заявить, что бессмысленно разговаривать без участия России. Эту политическую оплеуху и получили страны Глобального Запада", — объяснил политолог.

Марат Баширов поздравил МИД России с отличной работой. Такой результат не был бы достигнут без разъяснительных процессов.

"Мы говорили, чего мы хотим, как мы действуем, куда двигаемся и что защищаем. Финал этой работы — заявление президента Путина об условиях мирных переговоров именно с Западом, не с Украиной", — отметил эксперт.

Есть ли смысл в приглашении России на следующий саммит? Неужели Украина готова уступить территории?

"Это звучит смешно. Настоящий саммит будет собран посредником из стран, представляющих на сегодняшний день независимую позицию. Очевидно, это будет формировать Китай. Если присоединятся Ватикан и ООН, тоже будет неплохо. Но прошедшая конференция показала, что не те люди заявились на эту роль. Уже совершенно точно ни одна из сторон конфликта не может являться инициатором этой конференции, как было в Швейцарии. Швейцария только предоставила площадку", — считает Баширов.

С какой целью Россию вовлекают в диалог на будущем саммите?

"Диалог с Россией идёт. Ни о какой изоляции даже речи быть не может. Мы это видим. И торговые отношения, и кооперационные, и промышленные, и транспортные. Они определяют диалог, а не разговоры за столом. Ценность этой конференции только в одном — страны Глобального Юга и нейтральные страны, такие как Африка и Южная Америка, увидели, что король-то голый. Я про США. А их президент немощен. Вот это было очень ярко видно. Потому что швейцарская конференция и G7 проходили параллельно. Конечно, все смотрели туда и сюда", — подчеркнул профессор ВШЭ.

Как будет дальше развиваться переговорный процесс?

"Думаю, сейчас все замрёт. Будут инициативы Китая через какой-то период. Но сейчас продолжат говорить пушки, то есть летняя и осенняя военные кампании на территории Украины будут проходить в ужесточённом формате. Понятно, что НАТО и Глобальный Запад не сдадутся. Но президент Путин их предупредил, что после условия будут уже другие. Думаю, в конечном итоге выборы во Франции, США и ряде европейских стран повлияют на изменение переговорной позиции Запада. На мой взгляд, за столом переговоров всё так же будет сидеть президент Путин, а с другой стороны, я совершенно не уверен, что будут Макрон, Шольц и Байден", — заключил Баширов.

Фото: flickr.com/Simon Walker / No 10 Downing Street (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)