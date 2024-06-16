Гендиректор Международного агентства МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью "Известиям" подчеркнул, что РФ остаётся ведущей ядерной державой мира. Он отметил, что "Росатом" является лидирующим поставщиком ядерных технологий, несмотря на введение антироссийских санкций со стороны Запада.
Гросси отметил важность долгосрочного сотрудничества с Москвой в области атомной энергетики и ядерного порядка. Он подчеркнул, что Россия играет ключевую роль в международной ядерной безопасности и является одним из основателей международных инициатив в данной сфере.
Гросси также выразил удовлетворение возможностью обсуждать текущие вопросы с президентом Владимиром Путиным. Он назвал регулярные встречи с главой "Росатома" Алексеем Лихачёвым незаменимыми для поддержания и развития сотрудничества в ядерной сфере. Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Гросси на сайте "Известий".
Фото: flickr.com/IAEA Imagebank (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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