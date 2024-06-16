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Глава МО Белоусов поздравил отличившиеся в зоне СВО части ВС РФ
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 1:36

Глава МО Белоусов поздравил отличившиеся в зоне СВО части ВС РФ

Министр обороны Андрей Белоусов поздравил 394 мотострелковый полк за успешное освобождение Старомайорского в Донецкой Республике. Об этом доложили в МО РФ.

В телеграмме командованию и личному составу отмечается, что благодаря решительным действиям солдат ВСУ понесли значительные потери и были вынуждены отступить. Военные полка продемонстрировали высокий уровень упорства в боях, что позволило им освободить Старомайорское.

За героизм и мужество военнослужащие полка удостоены различных наград, включая звание Героя России, а также более 1 800 государственных наград и ведомственных знаков отличия. Министр Белоусов выразил благодарность и солдатам 218 танкового полка за вклад в освобождение Старомайорского, подчеркнув, что дальневосточные воины с первых дней СВО выполняют воинский долг.

Более 750 бойцов полка были отмечены наградами и знаками отличия. В своём обращении министр подчеркнул, что верит в дальнейшее эффективное выполнение военного долга, выразив уверенность в преданности бойцов Отечеству и присяге.

Фото: Официальный веб-сайт Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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