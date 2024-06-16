Фельдшер с позывным "Оса" из Луганской Республики спаслась от украинского дрона благодаря игрушке, подаренной сыном, пишет SHOT. Татьяна, командир медвзвода, уже полтора года спасает жизни российских военных и эвакуирует раненых. Она родом из Иркутской области и пошла на СВО добровольцем. На руке Татьяны набита татуировка кардиограммы, символизирующая жизнь.

Недавно фельдшер попала под мощный обстрел ВСУ под Кременной в ЛНР. Во время спасения от очередного беспилотника ВСУ с е1 рюкзака сорвался игрушечный кот, присланный вместе с письмом от десятилетнего сына Миши. Татьяна прыгнула в окоп, чтобы подобрать талисман, и через несколько секунд дрон врезался в стоящий рядом автомобиль и подорвался. Татьяна говорит, что теперь она никогда не расстанется с этой игрушкой.

Несмотря на опасности, Татьяна продолжает нести службу на фронте и спасать жизни своих товарищей. Ранее стало известно, что санитар Валерий Александров вынес из-под огня четверых российских солдат, получивших ранения.

Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)