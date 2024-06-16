Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 15.06.2024 : 89,0658
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 15.06.2024 : 95,1514
В ЛНР командира медвзвода
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине
  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 1:29

В ЛНР командира медвзвода "Осу" спасла подаренная сыном ингрушка

Фельдшер с позывным "Оса" из Луганской Республики спаслась от украинского дрона благодаря игрушке, подаренной сыном, пишет SHOT. Татьяна, командир медвзвода, уже полтора года спасает жизни российских военных и эвакуирует раненых. Она родом из Иркутской области и пошла на СВО добровольцем. На руке Татьяны набита татуировка кардиограммы, символизирующая жизнь.

Недавно фельдшер попала под мощный обстрел ВСУ под Кременной в ЛНР. Во время спасения от очередного беспилотника ВСУ с е1 рюкзака сорвался игрушечный кот, присланный вместе с письмом от десятилетнего сына Миши. Татьяна прыгнула в окоп, чтобы подобрать талисман, и через несколько секунд дрон врезался в стоящий рядом автомобиль и подорвался. Татьяна говорит, что теперь она никогда не расстанется с этой игрушкой.

Несмотря на опасности, Татьяна продолжает нести службу на фронте и спасать жизни своих товарищей. Ранее стало известно, что санитар Валерий Александров вынес из-под огня четверых российских солдат, получивших ранения.

Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)

Мир

Глава МАГАТЭ Гросси назвал РФ ведущей ядерной державой

Глава МАГАТЭ Гросси назвал РФ ведущей ядерной державой

Гендиректор Международного агентства МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью "Известиям" подчеркнул, что РФ остаётся ведущей ядерной державой мира. Он отметил, что "Росатом" является лидирующим поставщиком ядерных технологий, несмотря на введение антироссийских санкций со стороны Запада.

Читать полностью
Белый дом: Байден не застыл, а приветствовал гостей со сцены

Белый дом: Байден не застыл, а приветствовал гостей со сцены

Заместитель пресс-секретаря Вашингтона Эндрю Бэйтс опроверг утверждения о том, что Байден застыл на месте на предвыборном мероприятии в Лос-Анджелесе. В соцсети Х Бэйтс заявил, что Байден приветствовал своих сторонников со сцены. По его словам, попытки прессы представить, будто президент замер, являются непризнанием его достижений.

Читать полностью

Общество

Диетолог Гинзбург: умеренное употребление кофе способствует продлению жизни

Диетолог Гинзбург: умеренное употребление кофе способствует продлению жизни

Диетолог Михаил Гинзбург рассказал о пользе умеренного употребления кофе для продления жизни, несмотря на распространенные мифы о его вреде для нервной системы.

Читать полностью
В Токио установили, что употребление томатного сока снижает уровень

В Токио установили, что употребление томатного сока снижает уровень "плохого" холестерина

Исследование учёных из Токийского медицинского и стоматологического университета показало, что употребление несолёного томатного сока снижает артериальное давление и уровень "плохого" холестерина (ЛПНП), что способствует снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Читать полностью

Новости