Заместитель пресс-секретаря Вашингтона Эндрю Бэйтс опроверг утверждения о том, что Байден застыл на месте на предвыборном мероприятии в Лос-Анджелесе. В соцсети Х Бэйтс заявил, что Байден приветствовал своих сторонников со сцены. По его словам, попытки прессы представить, будто президент замер, являются непризнанием его достижений.
"Притворяясь, что лидер, несколько секунд осматривавший аплодирующую толпу, это неправильно, СМИ снова признают, что не принимают лидерство, способствующее сильнейшему экономическому росту и снижающее уровень насилия", — написал заместитель пресс-секретаря.
Этот комментарий был сделан в ответ на публикации, описывавшие эпизод на предвыборном мероприятии в Лос-Анджелесе, когда Барак Обама увёл Байдена со сцены. Подобный случай произошёл 10 июня на концерте в Белом доме: Байден несколько минут стоял в окружении гостей, он просто замер и не моргал.
Команда Байдена оправдывалась за эпизод, когда премьер Италии вернула президента к коллегам из G7 после того, как он отошёл в сторону. Бэйтс объяснил, что Байден поприветствовал парашютиста, приземлившегося неподалеку, и что медиа намеренно не показали всю картину. О роли Мелони сотрудник администрации умолчал.
Фото: flickr.com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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