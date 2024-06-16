Словения передала ВСУ 26 колесных бронетранспортёров BOV югославского производства. Эти двухосные вездеходы, разработанные в 70-х годах, обладают боевой массой 9 100 кг. Экипаж состоит из двух человек, а десантное отделение вмещает восьмерых военных. Дизельный двигатель 150 л. с. обеспечивает максимальную скорость до 95 км/ч. Запас топлива в 220 литров позволяет БТР преодолевать до 500 километров на одной заправке. Толщина брони составляет 8 мм.
Отмечается, что шесть из переданных БТР оснащены трёхствольной 20-мм пушкой М-55А4В1. Эта пушка обладает дальностью до 2 000 метров, а по воздушным целям — до 1 500 метров. Наведение осуществляется через оптический прицел.
Помимо БТР ВСУ также получили три боевые машины пехоты М-80А югославского производства. В 2022-ом Словения уже передала Киеву 35 таких БМП, часть из которых была потеряна в боях. Например, одна вышедшая из строя "восьмидесятка" использовалась как ложная цель. Кроме того, Словения предоставила Украине почти все свои основные танки M55S, которые после первых потерь отвели в тыл.
Фото: commons.wikimedia.org/Suradnik13 (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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