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WP: в ВСУ мобилизованы более 2750 осужденных
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 1:00

WP: в ВСУ мобилизованы более 2750 осужденных

В середине мая Зеленский подписал закон, разрешающий условно-досрочно освобождать осужденных за нетяжкие преступления ради мобилизации в ВСУ. Исключения составляют те, кто был осужден за особо тяжкие преступления, преступления против нацбезопасности Украины и терроризм, а также ДТП со смертельным исходом под наркотиками или алкогольным опьянением.

Министр Денис Малюська сообщил, что первая волна мобилизации привлечёт в армию не менее 4 000 заключенных. Они освобождаются при приёме на службу и направляются в штурмовые бригады из бывших заключённых под командованием военных.

WP поговорила с заключёнными, которые решили пойти в армию. Например, Дмитрий был осужден в 2021-ом за кражу телефона и получил 4,5 года. В 2022 году его семья погибла, и он отметил, что его мотивирует желание отомстить.

Эдуард в 2019 году был приговорен к 7 годам и 7 месяцам тюрьмы за нападение. В детстве он мечтал служить в армии, но из-за бедности начал нарушать законы. Он подчеркнул, что в своём городе известен лишь как преступник, но хочет доказать, что в нём "осталось немного человечности".

WP также пообщалась с заключёнными, которые рассматривают возможность присоединиться к ВСУ. Сеня Щербина, осужденный за торговлю наркотиками, заявил, что хочет искупить вину и стать полезным обществу. Его сокамерник Сергей Литвиненко сказал, что ещё раздумывает над этим.

"Не уверен, что с нами будут обращаться как с обычными солдатами", — отметил он, допустив, что бывших заключенных могут "бросить на мясо".

Малюська отметил, что командиры стремятся получить в свои ряды бывших заключенных из-за нехватки рабочей силы. Однако один военный чиновник высказал газете опасения по поводу поведения осужденных на фронте: они могут устроить беспорядки или сбежать. По его мнению, было бы лучше, если бы призывной возраст снизили до 18 лет.

Фото: dvidshub.net/Sgt. Alex Skripnichuk (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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