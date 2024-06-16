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Политолог Мелконян: подпись Армении в коммюнике по Украине усугубила бы отношения с РФ
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 0:49

Политолог Мелконян: подпись Армении в коммюнике по Украине усугубила бы отношения с РФ

Присоединение Армении к коммюнике по Украине могло существенно ухудшить армяно-российские отношения, считает политолог Сергей Мелконян. Конференция привлекла более 90 стран, но ряд государств, включая Ереван, отказались подписывать коммюнике. Среди них были Бахрейн, Индия, Ливия, Саудовская Аравия, Африка, Объединённые Эмираты и другие.

Россия не участвовала в саммите, и Кремль подчёркивал, что обсуждение путей выхода из конфликта без её участия бесперспективно. Мелконян отметил, что для России существуют три категории государств: недружественные, нейтральные и конструктивные. В последние годы Армения предприняла несколько шагов, которые Москва расценивает как недружественные, особенно в контексте конфликта на Украине.

Само участие Еревана в саммите уже могло вызвать вопросы в Москве, а подписание коммюнике привело бы к негативным последствиям для армяно-российских отношений. Формально Армения остаётся союзником РФ, но её присоединение к декларации могло быть воспринято как переход "красной линии".

Политолог также отметил, что конфликт не связан с интересами Армении. Поэтому любой шаг может оказать негативное влияние на Армению в целом. В феврале премьер Никол Пашинян заявил, что его страна не является союзником РФ в украинском вопросе, что также усилило напряжённость. Мария Захарова отмечала серию недружественных шагов Еревана, в том числе передачу помощи ВСУ в июне. Мелконян считает, что отказ от подписания коммюнике был важным шагом для сохранения пусть даже минимально конструктивных отношений с Москвой.

Фото: commons.wikimedia.org/Marsel Badykshin (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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