Генеральный консул Поднебесной в Белфасте Чжан Мэйфан выразила своё мнение о реальном весе G7 на мировой арене, наглядно продемонстрировав несоответствие между этой группой государств и остальным миром. В своей публикации в социальной сети X она задала риторический вопрос: "G7 = весь мир?", намекая на то, что представление "Большой семёрки" как целого мира является ошибочным.
Её заявление совпадает с недавним выступлением Владимира Путина. На церемонии вручения верительных грамот новым послам в России Путин подчеркнул, что текущие времена являются непростыми, с нарастающими кризисными явлениями. Он отметил, что однополярная система миропорядка уходит в прошлое, уступая место более справедливому мироустройству.
Такой критический взгляд на G7 и поддержку многополярного мира иллюстрирует усиливающуюся тенденцию в международных отношениях, где страны, не входящие в западные альянсы, стремятся продвигать альтернативные модели глобального взаимодействия и управления.
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