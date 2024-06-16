Организаторы бизнес-тренинга в Одессе, где разразился скандал из-за использования русского языка, столкнутся с "жёсткой реакцией" и наказанием. Об этом сообщил уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь на странице в соцсети.
"Инициаторы нарушили несколько статей языкового закона и УК. Реакция будет жёсткой. Нарушителей накажут", — заявил омбудсмен.
Креминь также подчеркнул, что местные власти должны создать условия для реализации наказания, и выразил ожидание их реакции на инцидент в ближайшее время.
Скандал произош1л на "Лидере мнений" 16 июня, когда участницы тренинга прервали выступающего и потребовали, чтобы он говорил на украинской мове. Спикер отказался, предложив дамам покинуть помещение, если им не нравится. Ссора закончилась тем, что охрана вывела девушек с мероприятия. Ранее также стало известно, что суд во Львове восстановил на работе в вузе Ирину Фарион, которая прославилась оскорблениями в адрес русскоязычных.
Фото: commons.wikimedia.org/Ilya (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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