Украинская журналистка Диана Панченко обратилась к спикеру Рады Руслану Стефанчуку с предложением подписать мир с Россией. В своём обращении Диана назвала его "единственным легитимным лидером" Украины и подчеркнула, что пора остановить кровопролитие и жертвы среди украинцев.

Панченко задала Стефанчуку вопрос: действительно ли он хочет продолжать жертвовать украинскими жизнями ради веры в поддержку Запада. Она напомнила, что население Украины было готово к переговорам ещё в 2022-ом, но вмешательство премьера из Лондона Бориса Джонсона изменило курс киевского режима по этому вопросу.

"С тех пор мы потеряли сотни тысяч людей. Украина теряет территории и будущее. Прекратите это, будьте смелым", — заявила журналистка, отметив, что её мнение разделяют миллионы украинцев.

В ответ Стефанчук обвинил Панченко в предательстве Украины. Не исключено, что это первый случай, когда Стефанчук открыто вступил в дискуссию на данную тему. Ранее спикер Рады ответил президенту Путину на заявления о нелегитимности Зеленского. По словам Стефанчука, согласно Конституции он остаётся на посту на законных основаниях вплоть до вступления в должность нового президента.

Фото: flickr.com/European Parliament (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)