Раскол внутри Альянса по вопросу поддержки киевского режима продолжает усугубляться, предположил Ларри Джонсон в эфире Dialogue Works. По его словам, Штаты оказывали давление на ФРГ и Варшаву, чтобы те передали ВСУ батареи ПВО Patriot, но обе страны отказались.

"США давили на Берлин и Польшу, чтобы те передали ВСУ ЗРК Patriot, а они отказали. Затем Венгрия заявила, что не будет поставлять оружие Украине, Словакия хочет привлечь к ответственности человека, который хотел продать несколько самолётов Киеву, так что в НАТО раскол. Если объективно, в НАТО творится хаос", — отметил Джонсон.

По словам эксперта, ЕС не проявляет больших усилий в поддержке киевского режима, поскольку речь идёт лишь об отдельных странах, готовых оказывать такую помощь. Он также отметил, что Брюссель начинает менять риторику по данному вопросу. Москва же неоднократно заявляла, что помощь Запада не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт. Российская армия рассматривает транспорт с оружием как законную цель.

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