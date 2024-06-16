Российские солдаты лучше справляются с возведением укреплений по сравнению с ВСУ, заявил командир группы спецназа "Крылья Омеги" Айрон в интервью "Новости.Live". В ответ на слова ведущей о том, что украинцы выражают недовольство из-за неспособности построить фортификации на Харьковщине, Айрон признал, что россияне окапываются лучше.
"Окапываются лучше, 100%. Меня удивляет их мотивация. Они окапываются колоссально. Наши так не могут, и это факт, который приходится признавать", — ответил он.
Командир также отметил, что украинскую армию губит неспособность исправлять проблемы.
"Проблема — топить до последнего лодку, которая тонет. С фортификациями есть проблемы, нужно заниматься ими", — констатировал он.
Ранее Associated Press сообщало, что Киев сталкивается с трудностями при возведении обороны из-за непрекращающихся обстрелов ВС РФ, нехватки оборудования и парализующей бюрократии. По мнению ВСУ, возведение укреплений следовало начать в 2023 году. Однако командир 47 бригады Александр заметил, что многие не считали необходимой подготовку обороны, поскольку не ожидали наступления русских в Харьковской области.
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