Президент Штатов Джо Байден не заинтересован в мире на Украине, заявил "Известиям" бывший премьер страны Николай Азаров. Пока его администрация правит, нет интереса в мирных переговорах и положительном исходе, отметил Азаров. Он также подчеркнул, что досрочный отъезд Камалы Харрис со швейцарского саммита не имел значения.

Байден, по его словам, не хочет мира, что подтверждается планами выделить $60 млрд на сражения на Украине в ближайший год.

"Это огромнейшая сумма", — заключил экс-чиновник.

Байден и Зеленский подписали соглашение по безопасности на 10 лет, в котором Америка заявила о военной поддержке ВСУ. В документе отмечается, что в случае угрозы Киеву высокопоставленные лица Вашингтона должны встретиться с лидером киевского режима в течение суток для обсуждения мер реагирования.

Депутат Госдумы Олег Матвейчев заявил, что соглашение является очередным пиаром Зеленского. Он подчеркнул, что США могли давно подписать подобный документ, но не сделали этого. НАТО не собирается принимать Украину, а использует её как расходный материал в борьбе с Москвой.

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