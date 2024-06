Ирак и Иордания были исключены из списка стран, подписавших коммюнике по итогам конференции по Украине, что сократило число поддержавших документ до 77. Согласно обновлённому списку на сайте Федсовета Швейцарии, эти две страны удалены без объяснения причин.

Таким образом, число стран, участвовавших в конференции, но не подписавших коммюнике, увеличилось до 14. Среди не подписавших документ Бразилия, Нью-Дели, ЮАР, Объединённые Эмираты, Саудовская Аравия, Ереван, Бахрейн, Индонезия, Ливия, Мехико и Таиланд. Ватикан, исходя из своего статуса наблюдателя, также не подписал декларацию саммита.

Согласно тексту коммюнике, подписавшие его страны призывают вернуть киевскому режиму контроль над АЭС, включая ЗАЭС, обеспечить безопасное судоходство и доступ к портам в Чёрном и Азовском морях, освободить всех пленных и вернуть на Украину перемещённых детей и гражданских лиц.

Фото: commons.wikimedia.org/U.S. Department of State (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)