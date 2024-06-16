Прошедший в Швейцарии саммит по Украине, по мнению политолога Евгения Михайлова, не повлиял на текущий конфликт и может утратить значение при смене власти в США. В интервью "Известиям" Михайлов заявил, что соглашения Зеленского с Байденом, вероятно, будут аннулированы при приходе к власти нового президента.
"Большинство глав государств, способных влиять на Россию, не приехали. Часть отказалась и выставила условие, что без Москвы конференция бесполезна. Я считаю, это абсолютный провал Штатов и Запада по дискредитации РФ", — подчеркнул Михайлов.
Он также отметил, что после выборов к власти в Америке может вернуться Трамп, который расторгнет соглашения предыдущей администрации.
"Администрация не отвечает за дела предыдущей. Когда Трамп пришел к власти в первый раз, он расторг договорённости предыдущих руководителей по ядерной программе Тегерана. Если сейчас он опять переизберётся, он расторгнет и это всë. Он кандидат от республиканцев, а Зеленский утратил легитимность", — уверен Михайлов.
Политолог также предостерёг, что любые обещания Запада "всегда могут развернуться на 180 градусов". Ранее Bloomberg сообщил, что Зеленскому не удалось привлечь ряд ключевых стран Глобального Юга, что ослабило его стремление заручиться поддержкой. Разногласия среди лидеров обнажили проблему Киева в обеспечении поддержки со стороны стран за пределами западного мира. Итоги "саммита мира" в Швейцарии не принесли конкретных результатов, и ведущие СМИ единодушно отметили, что обсуждение мира без России невозможно.
Фото: flickr.com/Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
WSJ: крупный бизнес США стекается к Трампу и разочарован в Байдене
Представители крупного бизнеса Штатов всё чаще хотят встретиться и поддержать инициативы Трампа на фоне разочарования в Байдене, пишет The Wall Street Journal. Издание напоминает, что многие бизнесмены дистанцировались от Трампа после штурма Капитолия в 2021-ом, но теперь "стекаются к нему".
Байден в очередной раз не смог сам покинуть сцену
Бывшему президенту Штатов Бараку Обаме пришлось взять за руку и увести Джо Байдена, который застыл на месте после встречи с партнёрами. Как свидетельствуют многочисленные видео в соцсетях, по завершении мероприятия в Лос-Анджелесе оба лидера стояли на сцене, прощаясь с гостями.
Диетолог Гинзбург: умеренное употребление кофе способствует продлению жизни
Диетолог Михаил Гинзбург рассказал о пользе умеренного употребления кофе для продления жизни, несмотря на распространенные мифы о его вреде для нервной системы.
В Токио установили, что употребление томатного сока снижает уровень "плохого" холестерина
Исследование учёных из Токийского медицинского и стоматологического университета показало, что употребление несолёного томатного сока снижает артериальное давление и уровень "плохого" холестерина (ЛПНП), что способствует снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.