Прошедший в Швейцарии саммит по Украине, по мнению политолога Евгения Михайлова, не повлиял на текущий конфликт и может утратить значение при смене власти в США. В интервью "Известиям" Михайлов заявил, что соглашения Зеленского с Байденом, вероятно, будут аннулированы при приходе к власти нового президента.

"Большинство глав государств, способных влиять на Россию, не приехали. Часть отказалась и выставила условие, что без Москвы конференция бесполезна. Я считаю, это абсолютный провал Штатов и Запада по дискредитации РФ", — подчеркнул Михайлов.

Он также отметил, что после выборов к власти в Америке может вернуться Трамп, который расторгнет соглашения предыдущей администрации.

"Администрация не отвечает за дела предыдущей. Когда Трамп пришел к власти в первый раз, он расторг договорённости предыдущих руководителей по ядерной программе Тегерана. Если сейчас он опять переизберётся, он расторгнет и это всë. Он кандидат от республиканцев, а Зеленский утратил легитимность", — уверен Михайлов.

Политолог также предостерёг, что любые обещания Запада "всегда могут развернуться на 180 градусов". Ранее Bloomberg сообщил, что Зеленскому не удалось привлечь ряд ключевых стран Глобального Юга, что ослабило его стремление заручиться поддержкой. Разногласия среди лидеров обнажили проблему Киева в обеспечении поддержки со стороны стран за пределами западного мира. Итоги "саммита мира" в Швейцарии не принесли конкретных результатов, и ведущие СМИ единодушно отметили, что обсуждение мира без России невозможно.

Фото: flickr.com/Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)