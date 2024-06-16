Число государств, одобривших итоговое коммюнике после мирной конференции по Украине, прошедшей в швейцарском Бюргенштоке, уменьшилось с 80 до 78. Организаторы данного форума изъяли из первоначально опубликованного списка сторонников принятого документа такие страны как Иордания и Ирак. Причины произошедших изменений пока не объяснены.
Таким образом, количество стран, отказавшихся поддержать итоговый документ конференции по Украине, увеличилось до 15. Этот документ требует передачи суверенитета над Запорожской АЭС киевскому режиму.
В список сторон, отказавшихся поддержать итоговый документ, входят: Ереван, Бахрейн, Рио-де-Жанейро, Ватикан, Ирак, Нью-Дели, Индонезия, Колумбия, Иордания, Ливия, Мехико, Эмираты, Саудовская Аравия, а также Таиланд и Южная Африка.
Фото: commons.wikimedia.org/Simon Walker / No 10 Downing Street (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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