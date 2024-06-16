Представители крупного бизнеса Штатов всё чаще хотят встретиться и поддержать инициативы Трампа на фоне разочарования в Байдене, пишет The Wall Street Journal. Издание напоминает, что многие бизнесмены дистанцировались от Трампа после штурма Капитолия в 2021-ом, но теперь "стекаются к нему".

На этой неделе Трамп встретился с крупными бизнесменами, включая глав Citigroup и Wells Fargo, гендиректоров Apple и Walmart. Во время встречи Трамп не исключил возможность снижения корпоративного налога с 20 до 15%, а также дал пояснения по резким обещаниям в отношении иммиграции.

WSJ отмечает, что готовность выслушать Трампа объясняется разочарованием в Байдене, который может проиграть на предстоящих выборах. Бизнесмены предпочитают налаживать контакт заранее. Представители бизнеса также выразили желание видеть "правильного" вице-президента рядом с Трампом. Среди кандидатов сенаторы Тим Скотт, Марко Рубио и Огайо Джей Ди Вэнс.

Несмотря на разочарование в Байдене, при нём бизнес Америки "расцвел": рынок акций близок к рекордам, корпоративные прибыли растут, инфляция снизилась, а экономика достигла "мягкой посадки", несмотря на агрессивную политику ФРС. Однако у Трампа сегодня даже больше сторонников среди крупного бизнеса, чем в 2016-ом, отмечает WSJ. Доноры выделили ему более $56 млн, тогда как на кампанию Байдена — около $40 млн.

Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024-го. Республиканцы объявят своего кандидата 15-18 июля на съезде в Милуоки, демократы — 19-22 августа на съезде в Чикаго. И Трамп, и Байден уже заручились поддержкой партийных делегатов. О росте членов финансовой элиты, готовых поддержать Трампа, писал и Bloomberg. Среди них — основатель Blackstone Group, управляющий хедж-фондом Pershing Square и глава JPMorgan.

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