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Замглавы МИД Капур: Индия была на саммите по Украине ради понимания мнений
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 22:31

Замглавы МИД Капур: Индия была на саммите по Украине ради понимания мнений

Индия участвовала в саммите по Украине с целью понять различные точки зрения, подходы и пути к разрешению конфликта, заявил замминистра МИД Паван Капур. Участие Нью-Дели в этом саммите и взаимодействие со сторонами направлены на поиск пути к устойчивому миру.

"На наш взгляд, только приемлемые для обеих сторон варианты приведут к прочному миру. Мы решили избегать ассоциации с коммюнике, подготовленным по итогам саммита", — отметил Капур.

Он подчеркнул, что Индия разделяет обеспокоенность ситуацией на Украине и поддерживает желание способствовать мирному разрешению кризиса. Участие Индии во встрече в Швейцарии на основе "формулы мира" соответствует подходу Индии, который предполагает достижение мира посредством диалога и дипломатии.

"Мы считаем, что такой мир требует объединения всех сторон и практического взаимодействия между сторонами конфликта. Мы продолжим взаимодействовать со всеми, чтобы внести свой вклад в усилия по достижению мира на Украине", — подчеркнул дипломат.

Фото: commons.wikimedia.org/Presidential Communications Office (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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