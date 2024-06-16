Индия участвовала в саммите по Украине с целью понять различные точки зрения, подходы и пути к разрешению конфликта, заявил замминистра МИД Паван Капур. Участие Нью-Дели в этом саммите и взаимодействие со сторонами направлены на поиск пути к устойчивому миру.

"На наш взгляд, только приемлемые для обеих сторон варианты приведут к прочному миру. Мы решили избегать ассоциации с коммюнике, подготовленным по итогам саммита", — отметил Капур.

Он подчеркнул, что Индия разделяет обеспокоенность ситуацией на Украине и поддерживает желание способствовать мирному разрешению кризиса. Участие Индии во встрече в Швейцарии на основе "формулы мира" соответствует подходу Индии, который предполагает достижение мира посредством диалога и дипломатии.

"Мы считаем, что такой мир требует объединения всех сторон и практического взаимодействия между сторонами конфликта. Мы продолжим взаимодействовать со всеми, чтобы внести свой вклад в усилия по достижению мира на Украине", — подчеркнул дипломат.

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