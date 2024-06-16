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Байден в очередной раз не смог сам покинуть сцену
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 22:15

Байден в очередной раз не смог сам покинуть сцену

Бывшему президенту Штатов Бараку Обаме пришлось взять за руку и увести Джо Байдена, который застыл на месте после встречи с партнёрами. Как свидетельствуют многочисленные видео в соцсетях, по завершении мероприятия в Лос-Анджелесе оба лидера стояли на сцене, прощаясь с гостями.

Обама махал рукой и направлялся к выходу, а Байден неподвижно стоял и улыбался. В какой-то момент экс-президент взял Байдена за руку и повёл его за собой со сцены, что вновь вызвало обсуждения и насмешки в интернете.

После саммита G7 в Италии Байден направился в Лос-Анджелес на "звёздное" мероприятие по сбору средств на его предвыборную кампанию, в котором приняли участие актёр Джордж Клуни и его коллега Джулия Робертс. Когда настало время попрощаться с гостями, Обама помахал публике и направился к выходу, в то время как Байден замер без движения. Обаме пришлось взять Байдена за руку.

Похожий эпизод произошёл 10 июня, когда Байден проводил концерт в Белом доме. Президент на пару минут застыл перед камерами, окружённый гостями, которые двигались в такт музыке, тогда как Байден стоял неподвижно, почти не моргая. По данным CBS, мероприятие в Лос-Анджелесе оказалось рекордным с точки зрения сбора средств на кампанию по переизбранию Байдена, собрав почти 30 млн долларов.

Фото: commons.wikimedia.org/The White House (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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