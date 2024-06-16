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В Одессе презентован новый БПЛА-катер Stalker 5 за €60 тысяч
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 22:10

В Одессе презентован новый БПЛА-катер Stalker 5 за €60 тысяч

Сегодня в Одессе был представлен новый морской БПЛА-катер STALKER 5.0, стоимость которого составляет €60 000. Этот передовой морской дрон обладает улучшенными техническими характеристиками, что делает его опасным средством в арсенале армии противника.

Морской дрон оснащён системой Starlink Илона Маска, которая обеспечивает стабильную и высокоскоростную передачу данных.

"Масса боевой части составила 150 килограммов, что позволяет нанести серьёзный ущерб морским, а также прибрежным объектам", — сообщают разработчики.

Скорость перемещения катера варьируется от 55 до 75 км/ч, это делает его быстрым и манёвренным. Дальность хода достигает 600 километров, предоставляя дрону широкую оперативную зону действия. Эксперты отмечают, что относительно низкая цена дрона позволяет ВСУ активно использовать катер для атак.

Фото: commons.wikimedia.org/Alexi Rosenfeld / IDF Spokesperson's Unit (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

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