Сегодня в Одессе был представлен новый морской БПЛА-катер STALKER 5.0, стоимость которого составляет €60 000. Этот передовой морской дрон обладает улучшенными техническими характеристиками, что делает его опасным средством в арсенале армии противника.
Морской дрон оснащён системой Starlink Илона Маска, которая обеспечивает стабильную и высокоскоростную передачу данных.
"Масса боевой части составила 150 килограммов, что позволяет нанести серьёзный ущерб морским, а также прибрежным объектам", — сообщают разработчики.
Скорость перемещения катера варьируется от 55 до 75 км/ч, это делает его быстрым и манёвренным. Дальность хода достигает 600 километров, предоставляя дрону широкую оперативную зону действия. Эксперты отмечают, что относительно низкая цена дрона позволяет ВСУ активно использовать катер для атак.
Фото: commons.wikimedia.org/Alexi Rosenfeld / IDF Spokesperson's Unit (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
WSJ: крупный бизнес США стекается к Трампу и разочарован в Байдене
Представители крупного бизнеса Штатов всё чаще хотят встретиться и поддержать инициативы Трампа на фоне разочарования в Байдене, пишет The Wall Street Journal. Издание напоминает, что многие бизнесмены дистанцировались от Трампа после штурма Капитолия в 2021-ом, но теперь "стекаются к нему".
Байден в очередной раз не смог сам покинуть сцену
Бывшему президенту Штатов Бараку Обаме пришлось взять за руку и увести Джо Байдена, который застыл на месте после встречи с партнёрами. Как свидетельствуют многочисленные видео в соцсетях, по завершении мероприятия в Лос-Анджелесе оба лидера стояли на сцене, прощаясь с гостями.
Диетолог Гинзбург: умеренное употребление кофе способствует продлению жизни
Диетолог Михаил Гинзбург рассказал о пользе умеренного употребления кофе для продления жизни, несмотря на распространенные мифы о его вреде для нервной системы.
В Токио установили, что употребление томатного сока снижает уровень "плохого" холестерина
Исследование учёных из Токийского медицинского и стоматологического университета показало, что употребление несолёного томатного сока снижает артериальное давление и уровень "плохого" холестерина (ЛПНП), что способствует снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.