ВСУ продолжают артиллерийские обстрелы Артёмовска, однако прорваться к городу не могут. Разведчики каждый день осматривают дома, пишут "Известия". Один из российских бойцов рассказал о текущей ситуации.

"Мы взрываем укрепрайоны и работаем по движущейся технике. Недавно отработали по пикапу, поразили цель. Нелегко, но мы справились", — боец отметил, что присутствует азарт и адреналин, и по цели хочется попасть.

Военный медик роты "Барс-13" "Пиля" поделился, что его семья была эвакуирована из города в мае 2023 года. Он вывез родных в Ленинградскую область, а сам вернулся освобождать свою землю от "фашистской нечисти".

"У нас появилась уникальная возможность, пока противник оправляется после наката, мы с разведчиками ходим по Артёмовску, чтобы показать, как разрушается город от артиллерии ВСУ", — рассказал военкор Денис Кулага.

Он также отметил, что каждое утро разведчики проводят поквартирный осмотр, но важно проявлять бдительность из-за возможного захода групп ВСУ. В мае 2023 года МО России сообщило о полном освобождении Артёмовска от неонацистов. Операция длилась 224 дня.

Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)