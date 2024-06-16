Конференция по Украине полностью дискредитировала себя в глазах мировой общественности, заявил первый зампред комитета ГД по делам СНГ Виктор Водолацкий в интервью ТАСС.
"Сходка в Швейцарии полностью себя дискредитировала, в начале участников собирали силой — тех, кто зависим от Штатов и Англии," — отметил Водолацкий.
Депутат от Севастополя Дмитрий Белик отметил, что конференция показала глубокий раскол в мировом сообществе относительно урегулирования конфликта. Список стран, подписавших итоговое коммюнике, был публично объявлен организаторами в Бюргенштоке. И 12 стран не присоединились к этому документу.
По словам депутата Водолацкого, после прибытия участников началось недопонимание. Разделение произошло между теми, кто причастен к трагедии на Украине и поддерживает нацизм, и теми, кто прибыл под силовым давлением.
"Когда та же Мелони начала говорить о необходимости разблокировать российские счета, а Саудовская Аравия о том, что необходимы переговоры с участием России, шоу превратилось в плохой фарс для США, Макрона и Шольца", — добавил Водолацкий.
Фото: commons.wikimedia.org/Hermes3g (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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