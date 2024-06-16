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Участники саммита по Украине выступили за свободу передвижения в Азовском море
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 18:43

Участники саммита по Украине выступили за свободу передвижения в Азовском море

В совместном коммюнике, подписанном 80 государствами и четырьмя организациями по итогам конференции по Украине, содержится призыв к свободному передвижению по Чёрному и Азовскому морям. Документ опубликован на ресурсе правительства Швейцарии.

"Глобальная продовольственная безопасность зависит от производства и поставок провизии без перебоев. Решающее значение имеют полноценное и свободное коммерческое судоходство, доступ к портам в двух морях. Нападения на суда в портах и вдоль маршрута, а также на порты и инфраструктуру неприемлемы", — говорится в документе.

Список стран, подписавших коммюнике, был вывешен на экранах пресс-центра в Бюргенштоке. Документ подписали 79 стран из 91. Однако Ереван, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Мексика, Саудовская Аравия, Таиланд и Эмираты и другие страны его не подписали.

Фото: commons.wikimedia.org/tiger rus (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

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