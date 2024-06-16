Владимир Зеленский на конференции по итогам саммита в Швейцарии выразил разочарование по поводу неучастия Поднебесной. О заявил, что Пекин "мог бы помочь Украине", и отметил, что отказ КНР от конференции был воспринят без позитивных эмоций. А также обвинил Пекин в попытке сорвать мероприятие.

Издание New Statesman со ссылкой на источники сообщало, что Зеленский недоволен тем, что КНР воспринимает Украину исключительно как инструмент Америки.

"Мы хотим, чтобы Пекин уважал наш суверенитет. Китай мог бы помочь нам. Друзья — это те, кто помогают в сложный период, мне бы хотелось, Китай стал нашим другом, серьёзным экономическим партнёром", — сказал Зеленский, добавив, что Киев всегда уважал территориальную целостность Поднебесной и не считает страну врагом.

Ранее представитель МИД страны Мао Нин заявила, что КНР неоднократно подчёркивала важность трёх элементов для конференции: признание России и Украины, равное участие сторон и справедливое обсуждение планов. Она отметила, что Китаю сложно участвовать во встрече в Швейцарии именно потому, что выполнение этих пунктов невозможно.

Фото: commons.wikimedia.org/House FloorCast (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)