Торстен Фрай, секретарь оппозиционной фракции в Германии, призвал лишить беженцев из Украины социальных выплат, чтобы помочь ВСУ набрать больше людей.
"Мы должны быть честны. Денежные выплаты беженцам создают ложные стимулы", — заявил секретарь ХДС/ХСС медиагруппе Funke.
По словам Фрая, Киеву нужно не только оружие, но и больше людей для ведения боёв, однако многие годные к службе люди уехали из страны. Он отметил, что ситуация настолько критична, что власти прекратили предоставлять консульские услуги военнообязанным, чтобы побудить их вернуться на родину.
"Этим усилиям мешает выплата пособий", — считает Фрай.
Он выразил недовольство тем, что большинство украинок, нашедших убежище в других странах, уже давно работают, а в ФРГ — нет.
"Недопустимо, что большинство украинок, у нас не работали", — добавил Фрай.
На выборах в Европейский парламент блок ХДС/ХСС одержал победу, набрав 30% голосов. Это практически столько же, сколько все три партии правящей коалиции.
Фото: commons.wikimedia.org/Michael Kienzler (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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