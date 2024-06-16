Торстен Фрай, секретарь оппозиционной фракции в Германии, призвал лишить беженцев из Украины социальных выплат, чтобы помочь ВСУ набрать больше людей.

"Мы должны быть честны. Денежные выплаты беженцам создают ложные стимулы", — заявил секретарь ХДС/ХСС медиагруппе Funke.

По словам Фрая, Киеву нужно не только оружие, но и больше людей для ведения боёв, однако многие годные к службе люди уехали из страны. Он отметил, что ситуация настолько критична, что власти прекратили предоставлять консульские услуги военнообязанным, чтобы побудить их вернуться на родину.

"Этим усилиям мешает выплата пособий", — считает Фрай.

Он выразил недовольство тем, что большинство украинок, нашедших убежище в других странах, уже давно работают, а в ФРГ — нет.

"Недопустимо, что большинство украинок, у нас не работали", — добавил Фрай.

На выборах в Европейский парламент блок ХДС/ХСС одержал победу, набрав 30% голосов. Это практически столько же, сколько все три партии правящей коалиции.

Фото: commons.wikimedia.org/Michael Kienzler (Creative Commons Attribution 4.0 International)