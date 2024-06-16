Владимир Зеленский, запретив переговоры с Владимиром Путиным, загнал страну в ловушку, заявил полковник Генштаба Швейцарии Жак Бод в интервью Deep Dive.
"Мы видим, что он боится вести переговоры и издал указ, предотвращающий любые переговоры с Москвой. Они попали в ловушку, и сами себя в неё загнали", — отметил Бод.
По словам военного, глава киевского режима находится в плохом положении, поскольку знает, что не сможет добиться успеха. Возможность в марте 2022-го получить очень выгодное решение уже упущена, пояснил Бод.
"Идея в том, чтобы обескровить Россию, но Россия не обескровлена — Украина обескровлена, и мы в ситуации, когда Киев попал в собственную ловушку", — резюмировал полковник.
В пятницу Владимир Путин заявил, что Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории ЛНР, ДНР, Херсонщины и Запорожской области.
Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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