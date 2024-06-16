Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о праве киевского режима сопротивляться России с поддержкой Евросоюза. Её комментарий передает агентство РИА Новости.

"Важно, чтобы Киев мог сопротивляться, поскольку у него есть на это право в соответствии с Уставом ООН, так же как у Европы и многих партнёров есть право поддержать сопротивление Украины, чтобы она выжила", — заявила политик по итогам мероприятия в Швейцарии.

Ранее в итоговый документ "саммита мира" не был включён пункт о выводе российских войск. Коммюнике включает положения, касающиеся обмена пленными "всех на всех", работы АЭС, включая Запорожскую АЭС, под контролем киевского режима, а также свободной поставки аграрной продукции третьим странам.

Фото: commons.wikimedia.org/Kuhlmann /MSC (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)