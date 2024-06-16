Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о праве киевского режима сопротивляться России с поддержкой Евросоюза. Её комментарий передает агентство РИА Новости.
"Важно, чтобы Киев мог сопротивляться, поскольку у него есть на это право в соответствии с Уставом ООН, так же как у Европы и многих партнёров есть право поддержать сопротивление Украины, чтобы она выжила", — заявила политик по итогам мероприятия в Швейцарии.
Ранее в итоговый документ "саммита мира" не был включён пункт о выводе российских войск. Коммюнике включает положения, касающиеся обмена пленными "всех на всех", работы АЭС, включая Запорожскую АЭС, под контролем киевского режима, а также свободной поставки аграрной продукции третьим странам.
Фото: commons.wikimedia.org/Kuhlmann /MSC (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
У берегов Перу зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло недалеко от побережья Перу, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Эпицентр сотрясения расположился в 258 километрах к юго-востоку от города Ика, население которого составляет приблизительно 246 тысяч человек. Глубина залегания очага достигла 58 км.
Секретарь СБ Армении Григорян обсудил с Салливаном безопасность страны
Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что обсудил в воскресенье, 16 июня, армяно-американское сотрудничество в сфере безопасности с помощником Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном.
"ВкусВилл" заблокировал новые поставки салата с тунцом из-за вспышки ботулизма
Российская торговая сеть "ВкусВилл" остановила продажу салата с тунцом, а также убрала из всех своих магазинов данный товар в связи с недавней ситуацией с ботулизмом. О произошедшем информировали РИА Новости в пресс-службе организации.
Депутат Нилов: необходимо установить алкотестеры в общепите и на заправках
Глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) в беседе с РИА Новости заявил, что необходимо установить алкотестеры на заправках и в местах общественного питания. Своё предложение он уже направил в МВД и Минтранс Российской Федерации.