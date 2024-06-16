Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что обсудил в воскресенье, 16 июня, армяно-американское сотрудничество в сфере безопасности с помощником Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном.
В ходе визита в Швейцарию он встретился с Салливаном, коллеги коснулись содействия Штатами повышению потенциала обороноспособности и устойчивости Армении, написал Григорян в соцсети.
По его словам, были рассмотрены и другие вопросы двусторонней повестки. Григорян принимал участие в конференции по Украине. После визита в Швейцарию Григорян вылетел в Париж. В мае в Ереван прибыла делегация ЦРУ во главе с Дэвидом Коэном. С представителями разведки США встретились премьер Никол Пашинян и секретарь Совета безопасности Армен Григорян.
В официальных сообщениях отмечено, что стороны обсудили региональную безопасность и двустороннее сотрудничество.
Фото: commons.wikimedia.org/A. Kochinyan (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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