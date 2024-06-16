В итоговое коммюнике конференции по Украине в Швейцарии включены всего три пункта из "формулы мира" Зеленского: безопасность в ядерной сфере, обмен пленными и безопасное судоходство. Однако нет призыва к немедленному выводу ВС РФ и других "спорных" вопросов, исключённых по инициативе Ближнего Востока и Азии, пишет NHK.

Среди главных тезисов:

Все военные, попавшие в плен, должны быть освобождены. Украинские атомные станции и ЗАЭС должны работать под контролем Киева и МАГАТЭ. Любая угроз применения ядерного оружия недопустима. Украинская аграрная продукция должна безопасно поставляться третьим странам. Должен быть восстановлен доступ к портам на Чёрном и Азовском морях.

Атаки на суда и порты неприемлемы. Путь к миру должен базироваться на Уставе ООН.

Необходимо вернуть в страну всех детей и граждан, которые "были перемещены и задержаны".

В декларации отмечается, что стороны договорились привлечь к переговорам и Россию: "Мы считаем, что путь к миру требует диалога всех сторон. Поэтому примем конкретные меры с последующим привлечением представителей".

Итоговую декларацию подписали 80 стран. Зеленский пообещал передать Москве наработки по итогам мероприятия, чтобы уже на втором саммите зафиксировать конец вооружённого конфликта. Президент Владимир Путин назвал саммит уловкой, призванной "отвлечь всеобщее внимание, поменяв местами причину и следствие".

Фото: commons.wikimedia.org/Brooks Kraft (Creative Commons Attribution 4.0 International)