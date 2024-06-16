Украина готова к переговорам с Кремлём уже завтра, при условии, что Москва выведет войска и будет уважать территориальную целостность страны. Об этом заявил Зеленский по итогам саммита в Швейцарии.
"Присутствие РФ на следующем саммите мира покажет, что они готовы завершить войну. Сами или заставит мировое сообщество — не важно. Важен результат — окончание конфликта и мир", — подчеркнул он.
Зеленский сообщил, что многие страны готовы привлечь представителей Москвы к текущему саммиту. Он проходил с 15 по 16 июня в Бюргенштоке, участие приняли 92 страны, включая частично признанное Косово. В итоговом коммюнике содержатся три пункта "формулы мира" Зеленского: ядерная безопасность, обмен всех военнопленных и безопасное судоходство. В документе отсутствует призыв к выводу ВС РФ и другие спорные вопросы, исключённые из финального проекта по инициативе Азии и Ближнего Востока, пишет NHK.
Зеленский объяснил, что Россию не пригласили, чтобы она не сорвала мероприятие. Он обещал передать Москве наработки по итогам саммита, чтобы на второй конференции зафиксировать конец конфликта.
Москва исключает переговоры по "формуле мира" и призывает учесть "реалии на земле". Владимир Путин перечислил условия для прекращения огня. Они включают вывод украинских войск из ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей, отмену западных санкций и отказ Украины от принятия в НАТО.
"Когда Киев сделает шаги к выполнению условий, с нашей последует приказ о прекращении огня и начале переговоров", — отметил глава государства.
Фото: commons.wikimedia.org/Presidential Communications Office (VOA) (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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