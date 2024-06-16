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Премьер Японии Кисида пробыл на саммите по Украине всего 2,5 часа
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 13:52

Премьер Японии Кисида пробыл на саммите по Украине всего 2,5 часа

Премьер Японии Фумио Кисида провёл на конференции по Украине около двух с половиной часов, после чего вернулся на родину. По подсчётам РИА Новости, основанным на пребывании премьера в организовавшей конференцию стране и сообщениях СМИ, Кисида прибыл в Цюрих в 15:26 после вылета из Италии, где участвовал во встрече G7. Затем он отправился в Бюргеншток, где камеры прямой трансляции зафиксировали его прибытие в 17:03.

Японский премьер выступил с речью до фотосессии, которая состоялась в 19:00. В 19:30 он покинул Бюргеншток и направился в Цюрих, откуда вылетел в Токио. Полет на родину занял почти 13 часов, и в 16:49 премьер приземлился в аэропорту Ханэда.

Конференция по Украине проходила в Бюргенштоке недалеко от Люцерна. В мероприятии приняли участие 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, включая ЕС, Совет Европы и ООН. Однако Джо Байден, Си Цзиньпин и Луис да Силва, и лидеры многих других государств не присутствовали. Некоторые участники, такие как вице-президент США Камала Харрис и канцлер ФРГ Олаф Шольц, покинули конференцию досрочно.

Фото: commons.wikimedia.org/Tobias Kleinschmidt (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

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