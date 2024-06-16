Атака хуситов вынудила экипаж судна с углём покинуть его. Нападение йеменских боевиков на Tutor лишило его манёвренности, один член экипажа по-прежнему числится пропавшим. Британское Управление UKMTO сообщает, что экипаж греческого судна был эвакуирован, а само судно, дрейфующее в Красном море, повреждено.

Филиппинские официальные лица уточнили, что член экипажа судна Tutor под флагом Либерии пропал без вести после нападения у порта Ходейда. Нападение вызвало сильное наводнение и повредило машинное отделение.

Хуситы, поддерживаемые Ираном, взяли на себя ответственность за ракетный удар по Tutor и другому судну Verbena в Аденском заливе. Британская охранная фирма Ambrey сообщила, что их атаки также повредили ещё два судна на прошлой неделе.

С ноября хуситы используют беспилотники и ракеты для атак на корабли в Красном море, Баб-эль-Мандебском проливе и Аденском заливе, объясняя свои действия солидарностью с палестинцами в войне в Газе. В результате этих атак одно судно было потоплено, другое захвачено, три моряка погибли.

"Так больше не может продолжаться", — заявил генсек Международной морской организации Арсенио Домингес. По словам Ханса Какдака, 22 члена экипажа Tutor эвакуированы. Президент Филиппин заявил, что власти координируют свои действия с UKMTO для доставки экипажа в Джибути и их возвращения домой.

Морские источники сообщили, что пропавший член экипажа, вероятно, оказался в ловушке в машинном отделении: "Мы всё ещё пытаемся установить личность моряка и молимся, чтобы нам удалось его найти".

Спасательной группе "Цавлирис" было поручено отбуксировать судно с 80 000 тонн угля. Кампания хуситов нанесла удар по мировому судоходству, вызвав задержки и расходы в цепочках поставок, пишет The Guardian. Согласно отчёту разведки США, пострадали 65 стран и крупные энергетические и судоходные компании, такие как Shell, BP, Maersk и Cosco.

Фото: commons.wikimedia.org/Henry Ridgwell (VOA) (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)