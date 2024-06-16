Александр Хинштейн заявил, что захват заложников в СИЗО Ростова-на-Дону произошёл из-за отсутствия профилактики экстремизма. Он подчеркнул, что необходимо активизировать работу по этому вопросу.
Хинштейн задался вопросом, как троих осужденных за попытку теракта поместили в одну камеру. Он считает очевидным, что захват планировался заранее, отметив, что у преступников были мобильные телефоны.
"Неужели чтобы террористов охраняли как особо опасных преступников, нужна гибель людей? Сотрудники УФСИН дают несостоявшимся террористам второй шанс", — заявил депутат.
По мнению Хинштейна, в условиях террористической угрозы необходимо активизировать работу по вопросу "зелёных зон" (мест лишения свободы с объединениями мусульман). Он также отметил, что руководству ФСИН необходимо сделать выводы: "И да, многим придётся ответить погонами".
Незадолго до инцидента УФСИН опубликовало сообщение "ВКонтакте" о том, что служба охраны СИЗО-1 признавалась лучшей среди изоляторов области. В сообщении также отмечалось, что охрана ведётся с использованием оружия, круглосуточного видеонаблюдения и современных средств.
ФСИН сообщила о захвате около 9:00 мск 16 июня. По данным SHOT, шестеро осужденных сбежали из камеры, сломав оконную решетку, и взяли в заложники младшего инспектора Виктора Кончакова, а затем начальника оперативного управления ФСИН Александра Богму.
По информации "112", захватчики записали видео, где один из них заявил, что они являются моджахедами ИГИЛ* и захватили "ростовский централ". Преступники были вооружены ножами и резиновыми дубинками. Трое из них осуждены на 18 с лишним лет по обвинениям в подготовке теракта в Черкесске. Их задержали в 2022 году.
Около 12:00 мск в районе оцепленной территории СИЗО были слышны выстрелы. ФСИН сообщила, что заложники освобождены, а преступники ликвидированы. СК завёл дело по статье 206 УК.
ИГИЛ* террористическая организация запрещена в РФ.
Фото: commons.wikimedia.org/duma.gov.ru (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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